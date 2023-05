ÉTÉ ACTIF – Randonnée gourmande Auberge vigneronne des Moulins de Boisse, 18 juillet 2023, Boisse.

Rando’renfo et brunch « dégustation de vins avec étape et démonstration chez un éthologue avec ses chevaux » balade de 6,3 kms environ. Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état.

Ouvert à tous avec un maximum de 20 personnes..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Auberge vigneronne des Moulins de Boisse

Boisse 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rando’renfo and brunch « wine tasting with stopover and demonstration at an ethologist’s with his horses » walk of 6,3 kms approximately. Activity supervised by a state-qualified educator.

Open to all with a maximum of 20 people.

Rando’renfo y brunch « degustación de vinos con parada y demostración en casa de un etólogo con sus caballos », un paseo de 6,3 km. Actividad supervisada por un educador diplomado por el Estado.

Abierto a todos con un máximo de 20 personas.

Rando’renfo und Brunch « Weinprobe mit Zwischenstopp und Vorführung bei einem Ethologen mit seinen Pferden » Spaziergang von ca. 6,3 kms. Von einer staatlich geprüften Erzieherin betreute Aktivität.

Offen für alle mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 20 Personen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides