Téléthon par l’APAB Boismorand Téléthon par l’APAB Boismorand, 9 décembre 2023, . Téléthon par l’APAB Samedi 9 décembre, 09h00 Boismorand Téléthon organisé avec l’APAB samedi 9 décembre aura lieu dans la salle polyvalente de Boismorand. Boismorand Terrain de sport, Boismorand [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 82 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

FMACEN045V50BDZJ L'APAB Détails Autres Lieu Boismorand Adresse Terrain de sport, Boismorand Lieu Ville Boismorand latitude longitude 47.78605;2.71855

