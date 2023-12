Omelette-Cueillette à la Grange Boismont, 20 juillet 2024, Boismont.

Boismont Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 10:30:00

fin : 2024-07-20 15:00:00

.

Partons à la découverte des plantes sauvages et médicinales. Pendant cette douce balade, nous cueillerons quelques plantules, puis de retour à la grange de l’Association APEV, nous casserons ensemble des oeufs* pour confectionner et déguster une délicieuse omelette herbacée, pendant que Lionel Michaud nous parlera des secrets du bâti Picard… Un temps de partage et de gourmandise ! Sortie ouverte au public porteur de handicap.* Chacun amène ses oeufs frais.

25 .

Boismont 80230 Somme Hauts-de-France



