Des Herbes, des senteurs et de la terre… Boismont

Somme Des Herbes, des senteurs et de la terre… Boismont, 10 juillet 2024, Boismont.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 10:00:00

fin : 2024-07-10 12:00:00 . Partons à la découverte des plantes sauvages avec les enfants à travers les sentiers nature! Pendant cette douce balade, nous explorerons les herbes sauvages, leurs vertus et nous découvrirons une superbe grange construite dans la pure tradition Picarde par l’association APEV. Tout un programme d’éveil à la nature et à l’artisanat….où les sens seront en éveil et les petites mains en action! Sortie ouverte au public porteur de handicap. 15 . Boismont 80230 Somme Hauts-de-France

