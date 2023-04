Visite commentée de Boiscommun Boiscommun Catégories d’Évènement: Boiscommun

Loiret

Visite commentée de Boiscommun, 1 juillet 2023, Boiscommun . Boiscommun ,Loiret , Visite commentée de Boiscommun 24 Rue de l’Hotel de Ville Boiscommun Loiret

2023-07-01 – 2023-07-01 Boiscommun

Loiret . Cette visite commentée vous fera découvrir cette vaillante petite cité, ceinturée de remparts. Cité royale, sous Louis VII, Boiscommun était entourée d’un riche domaine et jouissait déjà de privilèges qui furent confirmés par Philippe Auguste en 1186.

Sous François Ier, des remparts de pierres et de briques ont été construits autour de la ville, comportant quatorze tourelles. L’enceinte comprenait à l’origine trois portes avec pont-levis. La visite vous fera découvrir l’église Notre-Dame de Boiscommun, l’ancien tribunal, les ruelles et les remparts du village.

En plus ! Vous visiterez une ancienne cave souterraine datant du XIVᵉ, unique dans la région !

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur. otgp

Boiscommun

