Porte ouverte au Rucher de la Prairie Gâtinaise

Le Rucher de la Prairie Gâtinaise ouvre ses portes les 25 et 26 novembre.

Au programme : Visite de la miellerie

Exposition

Boiscommun 24 Rue de l'Hôtel de Ville, Boiscommun

2023-11-25T08:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

2023-11-25T08:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

2023-11-26T13:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

