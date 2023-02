Bourse aux jouets et puériculture Boiscommun Boiscommun Catégorie d’Évènement: Boiscommun

Bourse aux jouets et puériculture Boiscommun, 12 mars 2023, Boiscommun. Bourse aux jouets et puériculture Dimanche 12 mars, 08h00 Boiscommun L’APE Les Canailles organise une bourse aux jouets et puéricultures vêtements enfants et adultes.

Ouverture à 8h pour les exposants.

Sandwich et buvette sur place.

Sur inscription. Boiscommun 24 Rue de l’Hôtel de Ville, Boiscommun Boiscommun Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T07:00:00+00:00 – 2023-03-12T15:00:00+00:00

Détails Catégorie d’Évènement: Boiscommun Autres Lieu Boiscommun Adresse 24 Rue de l'Hôtel de Ville, Boiscommun Ville Boiscommun lieuville Boiscommun Boiscommun

Boiscommun Boiscommun https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boiscommun/

Bourse aux jouets et puériculture Boiscommun 2023-03-12 was last modified: by Bourse aux jouets et puériculture Boiscommun Boiscommun 12 mars 2023 Boiscommun Boiscommun Boiscommun

Boiscommun