Jeux de société Boiscommun Boiscommun Catégorie d’Évènement: Boiscommun

Jeux de société Boiscommun, 18 janvier 2023, Boiscommun. Jeux de société Mercredi 18 janvier, 14h00 Boiscommun Jeux de société Boiscommun 24 Rue de l’Hôtel de Ville, Boiscommun Boiscommun La bibliothèque de Boiscommun invite petits et grands à venir passer un moment autour des jeux de société.

Il est possible d’apporter ses propres jeux.

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T14:00:00+01:00

2023-01-18T15:00:00+01:00 ©Bibliothèque de Boiscommun

Détails Catégorie d’Évènement: Boiscommun Autres Lieu Boiscommun Adresse 24 Rue de l'Hôtel de Ville, Boiscommun Ville Boiscommun lieuville Boiscommun Boiscommun

Boiscommun Boiscommun https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boiscommun/

Jeux de société Boiscommun 2023-01-18 was last modified: by Jeux de société Boiscommun Boiscommun 18 janvier 2023 Boiscommun Boiscommun Boiscommun

Boiscommun