L’heure du conte Boiscommun Boiscommun Catégorie d’évènement: Boiscommun

L’heure du conte Boiscommun, 29 décembre 2022, Boiscommun. L’heure du conte Jeudi 29 décembre, 13h00 Boiscommun L’heure du conte Boiscommun 24 Rue de l’Hôtel de Ville, Boiscommun Boiscommun La bibliothèque de Boiscommun organise l’heure du conte. Au programme : lectures de kamishibaï, d’albums et de contes. Le goûter est offert par l’association « Les Amis de la bibliothèque ».

Inscription conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-29T13:00:00+01:00

2022-12-29T15:00:00+01:00 ©Bibliothèque de Boiscommun

Détails Catégorie d’évènement: Boiscommun Autres Lieu Boiscommun Adresse 24 Rue de l'Hôtel de Ville, Boiscommun Ville Boiscommun lieuville Boiscommun Boiscommun

