Matinée dédicace Boiscommun, 19 novembre 2022, Boiscommun. Matinée dédicace Samedi 19 novembre, 09h30 Boiscommun Matinée dédicace Boiscommun 24 Rue de l’Hôtel de Ville, Boiscommun Boiscommun Les Amis de la bibliothèque organisent une matinée dédicace au sein de la bibliothèque. A cette occasion, Clem Lachaize sera là pour présenter et dédicacer l’ouvrage « La légende du chien de Montargis » dont elle a réalisé les illustrations.

Entrée libre.

