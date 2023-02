Les plantes comestibles de printemps Bois Saint-Martin, Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Les plantes comestibles de printemps Bois Saint-Martin, Noisy-le-Grand, 22 avril 2023, Noisy-le-Grand. Les plantes comestibles de printemps Samedi 22 avril, 14h00 Bois Saint-Martin, Noisy-le-Grand Au cours de cette balade vous apprendrez à identifier les plantes encore sous forme de rosettes et de jeunes pousses à cette période de l’année qu’ils s’agissent des herbacées ou des jeunes feuilles des arbres et des arbustes.

Vous apprendrez à identifier les végétaux comestibles les plus communs présents sur le site à l’aide de repères sensibles et botaniques. Une attention particulière sera portée sur les confusions possibles avec des plantes toxiques.

Un document comprenant des recettes ainsi que des photos sera fourni pour faciliter l'identification. Matériel prêté (loupe).

