Balade 5 sens Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 26 novembre 2023, Noisy le Grand. Balade 5 sens Dimanche 26 novembre, 10h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Nous connaissons 5 sens, les scientifiques en admettent une vingtaine, les anciens Egyptiens en comptaient 365. Durant cette balade, nous explorerons principalement nos 5 sens en les reliant à la nature environnante. Une promenade au cœur du vivant dont les effets se ressentent bien après la sortie ! Chaque participant en repartira avec des outils simples à réutiliser lors de toute balade en nature pour retrouver un état de bien-être, lâcher les tensions et renouer avec le sauvage en soi. Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T12:00:00+01:00

