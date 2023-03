Gardiens des arbres Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Gardiens des arbres Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 12 novembre 2023, Noisy le Grand. Gardiens des arbres Dimanche 12 novembre, 10h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Venez en famille découvrir les gardiens des arbres : champignons, végétaux et animaux. Quel rôle ces gardiens jouent-ils dans la préservation des arbres de votre parc préféré ? Ensuite, créez un gardien imaginaire pour un arbre choisi. Petits et grands se prêtent au jeu avec bonheur, il n’y a pas d’âge pour se sentir concerné par nos vénérables compagnons ! Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T12:00:00+01:00 arbre forêt Plante et Planète

