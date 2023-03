Expérience sensible au Bois Saint-Martin Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Expérience sensible au Bois Saint-Martin Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 9 septembre 2023, Noisy le Grand. Expérience sensible au Bois Saint-Martin Samedi 9 septembre, 16h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Partez à la rencontre du Bois Saint-Martin avec Ecophylle !

A travers une balade interactive sur les chemins du bois, vous découvrirez ses multiples facettes : esthétique, écologique ou encore les enjeux de sa préservation.

Des activités ludiques et sensibles pour connecter vos émotions avec cet écrin de nature, une expérience unique ! Matériel prêté aux participants :

• Imagier des espèces remarquables/protégées

• Plexiglas

• Crayons et stylo

• Bandeaux

• Miroirs

• Poches en tissus

Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand

