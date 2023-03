Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Balade au bal des chauves-souris du Bois St-Martin Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Balade au bal des chauves-souris du Bois St-Martin Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 25 août 2023, Noisy le Grand. Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Balade au bal des chauves-souris du Bois St-Martin Vendredi 25 août, 20h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Les participants pourront découvrir ou redécouvrir l’époustouflante famille des chauves-souris, son écologie, son cycle biologique, les espèces communes de France métropolitaine, au travers d’activités ludiques et d’un théâtre d’ombres en pleine nature. Ils vivront ainsi une expérience inédite du Bois Saint-Martin au crépuscule.

Equipés d’une bat’box pour mieux identifier ces mammifères volants, les participants assisteront ensuite au bal des chauves-souris. Matériel prêté aux participants :

• Bat Box

• Lampe torche

• Bâche pour s’assoir

2023-08-25T20:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:00:00+02:00

