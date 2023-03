Soirée dans les bois, inspirée par les rituels autochtones du Québec Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Soirée dans les bois, inspirée par les rituels autochtones du Québec Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 13 mai 2023, Noisy le Grand. Soirée dans les bois, inspirée par les rituels autochtones du Québec Samedi 13 mai, 19h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué À travers des pratiques inspirées des peuples autochtones québécois, venez vous connecter au vivant. Apprivoisez votre peur de la nuit et approfondissez vos connaissances sur les mammifères et oiseaux nocturnes du Bois St Martin. Prévoyez des vêtements chauds, une lampe frontale avec lumière rouge et, si vous le souhaitez, des choses à grignoter et à partager. Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

mammifères forêt CPN Val de Seine

