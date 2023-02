Bain de forêt Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Bain de forêt Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 16 avril 2023, Noisy le Grand. Bain de forêt Dimanche 16 avril, 10h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Le bain de forêt est une invitation à s’immerger dans l’atmosphère de la forêt. C’ est une rencontre avec les arbres. Les découvrir c’est nous relier à la nature. Vous êtes invités à vous détendre, à méditer, à retrouver de l’énergie, à voyager. Un vrai bain de santé.

Apporter une boisson chaude dans un thermos pour une « cérémonie du thé » à mi-parcours. Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T08:00:00+00:00 – 2023-04-16T10:00:00+00:00

