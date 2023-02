Le bain de forêt des tout-petits Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 8 avril 2023, Noisy le Grand.

Le bain de forêt des tout-petits Samedi 8 avril, 10h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué

Les bébés ont aussi le droit à leur bain de forêt ! Un temps de jeu et d’explorations sensorielles pour que les plus petits profitent aussi du plaisir et de l’apaisement que la forêt peut procurer. Une douceur à déguster en famille adaptée aux besoins et au rythme des tout-petits. Grands frères et sœurs sont les bienvenus. La sortie et la distance à parcourir seront adaptées à l’âge des enfants.

Comment s’habiller ?

En fonction de la météo: chapeau, bottes de pluie/chaussures fermées imperméables pour les marcheurs (bottes fourrées sont mieux l’hiver), K-way, pantalon/salopette de pluie ou de neige qui ne compriment pas les mouvements de l’enfant, bonnet, gants, du change, de quoi essuyer les mains… Idéalement, tous les participants sont habillés en plusieurs couches qu’ils retirent ou remettent selon la température !)

Que prévoir ?

Porte-bébés préférés, poussettes possibles (nous indiquer par mail si vous pensez arriver avec une poussette pour qu’on puisse adapter la sortie). Prévoyez une petite collation et de l’eau.

EN ATTENTE CONFIRMATION LIEU BOIS DE CELIE OU BOIS SAINT MARTIN

Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature

Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

