Pistage de mammifères Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-et-Marne

Pistage de mammifères Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 19 mars 2023, Noisy le Grand. Pistage de mammifères Dimanche 19 mars, 15h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Venez apprendre à pister les mammifères du bois et à vous mettre dans leur peau pour comprendre leurs comportements ! Nous nous poserons les questions du pisteur : qui ? quoi ? quand ? où ? Le pistage est un exercice parfait pour les curieux !

Nous étudierons l’âge des pistes, la morphologie des traces, interpréterons le déplacement des animaux et leur habitat, afin d’identifier les espèces.

Prévoir des vêtements chauds, un goûter et une boisson chaude dans un thermos. Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

2023-03-19T15:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00 empreintes mammifères CPN Val de Seine

Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-et-Marne Autres Lieu Bois Saint-Martin - Forêt régionale du Maubué Adresse Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Ville Noisy le Grand Departement Seine et Marne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Bois Saint-Martin - Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand

Bois Saint-Martin - Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Seine et Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy le grand/

Pistage de mammifères Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué 2023-03-19 was last modified: by Pistage de mammifères Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Bois Saint-Martin - Forêt régionale du Maubué 19 mars 2023 Bois Saint-Martin - Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Noisy-le-Grand

Noisy le Grand Seine et Marne