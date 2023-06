A Eckbolsheim, familles et amis en fête et en musique ! Bois Romain Eckbolsheim Eckbolsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

A Eckbolsheim, familles et amis en fête et en musique !
Mercredi 21 juin, 18h30
Bois Romain

Rock, jazz, chanson française et internationale, musique des Antilles… la soirée annonce des groupes de qualité pour un bon moment de musique en famille :

18h40 Kazyla, groupe strasbourgeois aux reprises de rock Indé

19h30 Le Moulin à Musique et son ensemble de jazz mené par Nicolas Allard

20h00 Guitar’s Band d’Eckbolsheim, 4 amis guitaristes qui partagent 50 ans de tubes !

20h55 L’ensemble orchestral dirigé par Michel Calvayrac nous offre The Beasty Band de Jacob de Haan

21h20 Eck’la de Voix, 40 choristes pour une variété française et internationale

22h00 Biguine é ka la musique des Antilles

Bois Romain
106 avenue du Général de Gaulle
67201 Eckbolsheim

Dates et horaires: 2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:59:00+02:00

©Ville d'Eckbolsheim

