La forêt en automne, arbres et petites bêtes Bois régional de Brou, Parking au bout de la, 7 octobre 2023, Brou-sur-Chantereine. La forêt en automne, arbres et petites bêtes Samedi 7 octobre, 14h00 Bois régional de Brou, Parking au bout de la Au cours d’une balade dans le bois de Brou, venez découvrir les particularités de l’automne: Champignons (pas de détermination), fruits, derniers chants d’oiseau, chute des feuilles, activité des petites et grosses bêtes… Apprenez à reconnaître les arbres, cherchez des indices et partez en exploration au ras du sol. Respirez, laissez vos sens vous guider… et écoutez de belles histoires. Et pourquoi pas repartir avec des feuilles pour un herbier? C’est toute la poésie de l’automne en forêt!!

Animation particulièrement adaptée aux enfants.

Boîtes loupes et fiches de reconnaissance fournies.

Prévoir une tenue adaptée, un petit goûter et un sac en papier pour les récoltes. Bois régional de Brou, Parking au bout de la rue Pierre Mendès France, 77177 Brou-sur-Chantereine

