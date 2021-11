Marseille La réserve à Bulles Bouches-du-Rhône, Marseille Bois Profonds – Expo, Vernissage et Lecture musicale La réserve à Bulles Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Expo Bois profonds du 27 novembre au 12 décembre 2021 à l’occasion de la sortie du livre éponyme écrit par Raphaële Frier, illustré par Amélie Jackowski, aux éditions Le Port a jauni – vernissage, lecture musicale et dédicace le 27 novembre à partir de 17h ♫♫♫ La réserve à Bulles 58 rue des 3 fréres barthélémy, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T20:00:00

