FAITES DU LIEN : 3ème édition Bois Notre Dame Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne FAITES DU LIEN : 3ème édition Bois Notre Dame Auterive, 8 juillet 2023, Auterive. FAITES DU LIEN : 3ème édition Samedi 8 juillet, 14h00 Bois Notre Dame Au programme :

Les thématiques de la « Nature, Bien-être et Arts” sont mises à l’honneur par les quartiers Michelet et les hauts de Saint-Paul. À partir de 14h, animation « Jeu sur l’eau virtuelle », public famille, et les enfants seront attendus sur un atelier Land’art en continue sur l’après-midi. De 14h à 16h, Animation sur les traces et indices de présence. Mettez-vous dans la peau d’un détective et partez à la découverte des petites bêtes et des plantes qui nous entourent grâce aux indices qu’ils nous laissent. Gérard Laurent aura le plaisir de vous présenter son exposition photographique “Faune sauvage” également à partir de 14h. À 15h, un temps d’échange citoyen vous est proposé sur la vie des quartiers. À 17h, Yoga avec “Vibrer Yoga” Attention, il faut apporter son tapis. À 18h30, apéritif offert en musique avec Ousman et son Djembé suivi d’un repas partagé. Bois Notre Dame boulevard notre dame auterive 31190 Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00 Fête faites Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Bois Notre Dame Adresse boulevard notre dame auterive 31190 Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bois Notre Dame Auterive

Bois Notre Dame Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/