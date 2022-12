CROSS AU BOIS DE NOTRE DAME Bois Notre Dame Auterive Catégories d’évènement: Auterive

CROSS AU BOIS DE NOTRE DAME Bois Notre Dame, 5 février 2022, Auterive. CROSS AU BOIS DE NOTRE DAME Samedi 5 février, 09h45 Bois Notre Dame

1/4 Championnat de France Cross Country Bois Notre Dame boulevard notre dame auterive 31190 Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://athletic-club-auterivain.assoconnect.com »}] PROGRAMME : 9h45 : Ouverture du secrétariat – Retrait des dossards – Mise en place du Jury

COURSE N°1 : 11h00 – CROSS MASTER MASCULINS (M1, M2, M3…) – ANNÉES DE NAISSANCE : 1983 et avant – DISTANCE : 9 250 m – BOUCLES : Dép + 4GB + Arr COURSE N°2 : 11h50 – CROSS COURT FÉMININES – ANNÉES DE NAISSANCE : 2003 et avant – DISTANCE : 3 800 m – BOUCLES : Dép + 1MB + 1GB + Arr COURSE N°3 : 12h15 – MINIMES MASCULINS – ANNÉES DE NAISSANCE : 2008 et 2009 – DISTANCE : 3 800 m – BOUCLES : Dép + 1MB + 1GB + Arr COURSE N°4 : 12h35 – MINIMLES FÉMININES – ANNÉES DE NAISSANCE : 2008 et 2009 – DISTANCE : 3 350 m – BOUCLES : Dép + 1PB + 1MB + Arr COURSE N°5 : 12h55 – BENJAMINES – ANNÉES DE NAISSANCE : 2010 et 2011 – DISTANCE : 2 500 m – BOUCLES : Dép + 1PB + 1MB + Arr COURSE N°6 : 13h10 – BENJAMINS – ANNÉES DE NAISSANCE : 2010 et 2011 – DISTANCE : 2 950 m – BOUCLES : Dép + 2MB + Arr COURSE N°7 : 13h25 – CROSS COURT MASCULINS – ANNÉES DE NAISSANCE : 2003 et avant – DICTANCE : 3 950 m – BOUCLES : Dép + 2MB + 1GB + Arr COURSE N°8 : 13h45 – CADETS – ANNÉES DE NAISSANCE : 2006 et 2007 – DISTANCE : 5 250 m – BOUCLES : Dép + 2 MB + 1GB + Arr COURSE N°9 : 14h10 – CADETTES – ANNÉES DE NAISSANCE : 2006 et 2007 – DISTANCE : 3 800 m – BOUCLES : Dép + 1MB + 1GB + Arr COURSE N°10 : 14h35 – JUNIORS FÉMININES – ANNÉES DE NAISSANCE : 2004 et 2005 – DISTANCE : 5 250 m – BOUCLES : Dép + 2MB + 1GB + Arr COURSE N°11 : 15h00 – JUNIORS MASCULINS – ANNÉES DE NAISSANCE : 2004 et 2005 – DISTANCE : 6 100 m – BOUCLES : Dép + 1MB + 2GB + Arr COURSE N°12 : 15h30 – ESPOIRS SÉNIORS MASTERS FÉMININES – ANNÉES DE NAISSANCE : 2003 et avant – DISTANCE : 7 550 m – BOUCLES : Dép + 2MB + 2GB + Arr COURSE N°13 : 16h10 – CROSS ÉLITES MASCULINS (ES, SE, M0) – ANNÉES DE NAISSANCE : Entre 1984 et 2003 – DISTANCE : 9 250 m – BOUCLES : Dép + AGB + Arr 17h00 CLÔTURE DE LA MANIFESTATION.

Le Chronomètre sera assuré par un chronométrage par puces. La distribution des dossards sera individuelle, sur présentation de la licence. Il sera alors remis à l’athlète son dossard ainsi que la puce correspondante. Distance mesurée au GPS : Départ + Arrivée = 50 m – Petite Boucle : 1 000 m – Moyenne Boucle : 1 450 m – Grande Boucle : 2 300 m Pour consulter le plan du Cross : http://athletic-club-auterivain.assoconnect.com

