QUERALT LAHOZ bois joli Pornichet, 10 août 2023, Pornichet.

QUERALT LAHOZ Jeudi 10 août, 21h30 bois joli Gratuit sans réservation

Retour au Bois Joli pour le dernier concert des Renc’Arts ! Ce soir-là on voyage vers l’Espagne avec de la musique actuelle, empreinte de tradition ?

QUERALT LAHOZ

Concert, musiques traditionnelles espagnoles et musiques urbaines

? Queralt Lahoz est sans aucun doute une des sensations musicales de ces dernières années en Espagne, et à l’étranger désormais.

Soul, hip-hop et dancehall, croisés avec la musique latine, le roots et autres musiques urbaines ; ces différents styles dialoguent dans des couplets émergeant spontanément du flamenco comme origines, et d’un univers qui lui est propre. Sa musique est caractéristique puisque très personnelle. L’artiste s’appuie sur les origines andalouses de sa famille et puise alors son inspiration dans une enfance passée en banlieue barcelonaise et dans les femmes qui l’ont entourée. Queralt Lahoz peut tout aussi bien interpréter un boléro classique qu’un rap de la tradition la plus pure des années 90.

➡ rencarts.fr/queralt-lahoz

? Une buvette sera tenue sur site par l’association Les Agitateurs de Culture !

Suivez nous sur instagram pour l’actu ! ?

Gratuit.

bois joli 62 Av. Gravelais, 44380 Pornichet Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T21:30:00+02:00 – 2023-08-10T23:00:00+02:00

2023-08-10T21:30:00+02:00 – 2023-08-10T23:00:00+02:00

concert festival

©RonnieZeemering