On commence le festival les Renc'Arts cet été avec un premier concert au Bois Joli ! Venez profitez d'un beau moment dans cet écrin de verdure que l'on adore ?

Concert soul / jazz

? Kolinga est une aventure musicale aux mille sources savamment interrogées ; en son centre, on y découvre Rebecca, une artiste franco-congolaise. Consciente de la part d’universel dans sa vie de métisse, ses textes explorent l’identité faite de bouleversements, de splendeurs. Écrits en français, lingala ou anglais, ils sont le reflet de cet héritage abondant, tout comme sa musique ; Soul, jazz, rumba, hip-hop, les mélodies sont riches des influences de Rebecca et des virtuoses qui l’entourent.

Les guitares électriques congolaises mêlent leur tristesse aux mélodies jazz. De cette abondance, découle une transe perpétuelle, tantôt lente, tantôt frénétique. ? Une buvette sera tenue sur site par l’association Les Agitateurs de Culture ! Retrouvez la prog de cette soirée en détails sur le site internet : rencarts.fr

Jeudi 13 juillet, 21h30
bois joli
62 Av. Gravelais, 44380 Pornichet
Gratuit sans réservation

