Concert YN’Patrimoine – Hasta Siempre au Château de Bois-Himont Rue de l’Église, 7 juillet 2023, Bois-Himont.

Les fêlés d’Hasta Siempre (« Rock musette festif et déjanté from Normandie » !) ne se refusent aucun style. Leurs textes décalés font la part belle à un humour déjanté et communicatif. Venez les découvrir en live pour vivre une expérience qui donne le smile. Un conseil pour passer inaperçu : venez déguisés !

C’est dans le cadre exceptionnel du parc du Château de Bois-Himont que nous vous proposons de fêter ensemble le début des vacances d’été ! La bâtisse, datant du XVIIIème siècle, a su traverser le temps en gardant son charme et son authenticité, tout en se modernisant et offrant de nombreuses prestations, ce qui en fait un lieu d’exception. ARCAUX (Association de l’Aide Rurale Cauchoise), propriétaire du château depuis 1961, accompagne des personnes en situation de handicap et compte aujourd’hui 75 salariés ainsi que de nombreux membres bénévoles qui s’engagent, jours après jours, pour accompagner environ 200 personnes en situation de handicap.

Sur place, profitez toute la soirée de deux Food Trucks (Ma Petite Cuisine et La Mangeoire) ainsi que d’une buvette (cidre et jus de fruits d’ARCAUX et bière de la Fabrik2bulles). Un feu d’artifice puis un feu de la Saint-Jean seront ensuite proposés par ARCAUX..

2023-07-07 à 18:45:00 ; fin : 2023-07-07 23:30:00. .

Rue de l’Église

Bois-Himont 76190 Seine-Maritime Normandie



The crazy people of Hasta Siempre (« Rock musette festif et déjanté from Normandie »!) do not refuse any style. Their offbeat lyrics are full of crazy and infectious humor. Come and discover them live to live an experience that gives you a smile. A tip to go unnoticed: come dressed up!

It is in the exceptional setting of the park of the Château de Bois-Himont that we propose to celebrate the beginning of the summer vacations together! The building, dating from the XVIIIth century, has known how to go through time by keeping its charm and its authenticity, while being modernized and offering many services, which makes it an exceptional place. ARCAUX (Association de l’Aide Rurale Cauchoise), owner of the castle since 1961, accompanies people with disabilities and today has 75 employees as well as many volunteers who are committed, day after day, to accompany about 200 people with disabilities.

On the spot, enjoy all evening two Food Trucks (Ma Petite Cuisine and La Mangeoire) as well as a refreshment bar (cider and fruit juice from ARCAUX and beer from Fabrik2bulles). A fireworks display and a Midsummer fire will then be proposed by ARCAUX.

Hasta Siempre (« ¡Festiva y alocada musette rock de Normandía! ») no reniegan de ningún estilo. Sus letras desenfrenadas están llenas de un humor loco y contagioso. Venga a descubrirlos en directo para una experiencia que le arrancará una sonrisa. Un consejo para pasar desapercibido: ¡ven disfrazado!

En el marco excepcional del parque del castillo de Bois-Himont, le invitamos a celebrar juntos el comienzo de las vacaciones de verano El edificio, que data del siglo XVIII, ha sabido pasar el tiempo conservando su encanto y su autenticidad, a la vez que se moderniza y ofrece numerosos servicios, lo que lo convierte en un lugar excepcional. ARCAUX (Association de l’Aide Rurale Cauchoise), propietaria del castillo desde 1961, acompaña a personas discapacitadas y cuenta hoy con 75 empleados y numerosos voluntarios que se comprometen, día tras día, a acompañar a unas 200 personas discapacitadas.

En el lugar, disfrute de dos camiones de comida (Ma Petite Cuisine y La Mangeoire), así como de un bar de refrescos (sidra y zumo de frutas de ARCAUX y cerveza de Fabrik2bulles) durante toda la noche. A continuación, ARCAUX ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales y una hoguera de San Juan.

Die verrückten Jungs von Hasta Siempre (« Rock musette festif et déjanté from Normandie »!) sind sich für keinen Stil zu schade. Ihre schrägen Texte sind geprägt von einem verrückten und ansteckenden Humor. Entdecken Sie sie live und erleben Sie eine Erfahrung, die Ihnen den Smile verleiht. Ein Tipp, um unbemerkt zu bleiben: Kommen Sie verkleidet!

In der außergewöhnlichen Umgebung des Schlossparks von Bois-Himont können Sie gemeinsam den Beginn der Sommerferien feiern! Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert hat die Zeit überdauert und seinen Charme und seine Authentizität bewahrt, während es gleichzeitig modernisiert wurde und zahlreiche Dienstleistungen anbietet, was es zu einem außergewöhnlichen Ort macht. ARCAUX (Association de l’Aide Rurale Cauchoise), die das Schloss seit 1961 besitzt, begleitet Menschen mit Behinderungen und hat heute 75 Angestellte sowie zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder, die sich Tag für Tag für die Begleitung von etwa 200 Menschen mit Behinderungen einsetzen.

Vor Ort können Sie den ganzen Abend lang von zwei Food Trucks (Ma Petite Cuisine und La Mangeoire) sowie einem Getränkestand (Apfelwein und Fruchtsäfte von ARCAUX und Bier von Fabrik2bulles) profitieren. ARCAUX bietet ein Feuerwerk und ein Johannisfeuer an.

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité