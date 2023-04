Visite de Bois-Himont Rue de l’Église, 7 juillet 2023, Bois-Himont.

Jean-Marie PHILIPPE, premier-adjoint de Bois-Himont et ancien Président du Foyer Rural, vous emmène pour une balade-découverte par les sentiers piétonniers de la commune (2/3 km). Passionné d’histoire locale, il a compilé de nombreux documents pour enrichir sa connaissance de la commune qu’il aime faire découvrir entre randonnées et balades patrimoniales. Découvrez l’histoire du château autour d’anecdotes sur les anciens propriétaires. Visitez l’église datant des XIIIème – XVIème – XVIIème siècles, ses vestiges d’armoiries dans les parements de l’église ainsi que ses statues de saints qui viennent d’être restaurées. Pour finir, aiguisez votre curiosité autour du Corbillard à bras en cours de restauration.

Après la visite, restez à Bois-Himont et profitez d’une soirée festive dans le cadre de notre « Concert YN’Patrimoine » au Château de Bois-Himont..

2023-07-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-07 19:00:00. .

Rue de l’Église

Bois-Himont 76190 Seine-Maritime Normandie



Jean-Marie PHILIPPE, first deputy of Bois-Himont and former President of the Foyer Rural, will take you for a discovery walk along the pedestrian paths of the commune (2/3 km). Passionate about local history, he has compiled numerous documents to enrich his knowledge of the commune, which he likes to help you discover between hikes and heritage walks. Discover the history of the castle with anecdotes about the former owners. Visit the church dating from the 13th – 16th – 17th centuries, the remains of coats of arms in the facings of the church as well as its statues of saints which have just been restored. Finally, you can get curious about the hearse which is currently being restored.

After the visit, stay in Bois-Himont and enjoy a festive evening at the Château de Bois-Himont during our « YN Heritage Concert ».

Jean-Marie PHILIPPE, primer diputado de Bois-Himont y antiguo Presidente del Foyer Rural, le llevará a descubrir los senderos del municipio (2/3 km). Apasionado de la historia local, ha recopilado numerosos documentos para enriquecer su conocimiento del municipio, que le gusta hacerle descubrir entre caminatas y paseos patrimoniales. Descubra la historia del castillo con anécdotas sobre los antiguos propietarios. Visite la iglesia de los siglos XIII-XVI-XVII, los restos del escudo de armas en los paramentos de la iglesia y las estatuas de santos recientemente restauradas. Por último, le interesará el coche fúnebre que se está restaurando actualmente.

Tras la visita, quédese en Bois-Himont y disfrute de una velada festiva con nuestro « Concierto del Patrimonio YN » en el Château de Bois-Himont.

Jean-Marie PHILIPPE, erster Stellvertreter von Bois-Himont und ehemaliger Vorsitzender des Foyer Rural, nimmt Sie mit auf einen Entdeckungsspaziergang über die Fußgängerwege der Gemeinde (2/3 km). Er ist ein leidenschaftlicher Anhänger der lokalen Geschichte und hat zahlreiche Dokumente zusammengestellt, um seine Kenntnisse über die Gemeinde zu erweitern, die er gerne auf Wanderungen und Spaziergängen zum Kulturerbe zeigt. Entdecken Sie die Geschichte des Schlosses mit Anekdoten über die früheren Besitzer. Besuchen Sie die Kirche aus dem 13., 16. und 17. Jahrhundert, die Überreste des Wappens in den Wänden der Kirche und die Heiligenstatuen, die gerade restauriert wurden. Besuchen Sie auch den restaurierten Leichenwagen.

Bleiben Sie nach der Besichtigung in Bois-Himont und genießen Sie einen festlichen Abend im Rahmen unseres « Concert YN?Patrimoine » im Château de Bois-Himont.

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité