NUITS DES FÔRETS AU BOIS HENRYS Bois Henrys Neufchâteau, 10 juin 2023, Neufchâteau.

Neufchâteau,Vosges

» Parler de la forêt. Faire valoir son importance pour notre Société, qu’il s’agisse du bois, des emplois, ou encore de son rôle essentiel pour les paysages et la biodiversité « . C’est l’objectif des Nuits des forêts !

Découvrez le bois Henrys (situé entre Neufchâteau et Liffol-le-Grand), qui sera animé par des stands et des balades commentées.

Au programme :

– vendredi 9 juin :

* de 22h00 à 00h00 – balade nocturne commentée « Entre les arbres et les ombres »

– samedi 10 juin :

*de 11h00 à 12h00 – visite Qu’est ce qu’une forêt ? A la découverte de l’écosystème

*de 14h00 à 15h30 – 4 conférences en parallèle à choisir selon vos intérêts !

*de 15h30 à 17h00 – 4 conférences en parallèle à choisir selon vos intérêts !

*de 17h00 à 18h30 – 4 conférences en parallèle à choisir selon vos intérêts !

*de 22h00 à 00h00 – balade nocturne commentée « Entre les arbres et les ombres »

– dimanche 11 juin :

*de 11h00 à 12h00 – visite Qu’est ce qu’une forêt ? A la découverte de l’écosystème et les métiers du bois disparus

*de 14h00 à 15h30 – 4 conférences en parallèle à choisir selon vos intérêts !

*de 15h30 à 17h00 – 4 conférences en parallèle à choisir selon vos intérêts !

*de 17h00 à 18h30 – 2 conférences en parallèle à choisir selon vos intérêts !

Il est recommandé de porter une tenue adaptée : chaussures de marche, chapeau, manches longues (tiques et chenilles processionnaires possibles).

Pour la balade nocturne, il est également recommandé de se munir d’une lampe de poche.

Plus d’informations sur nuitdesforets.com. Tout public

Samedi 2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . 0 EUR.

Bois Henrys

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



« Talk about the forest. Promote its importance for our society, whether in terms of timber, jobs, or its essential role in landscapes and biodiversity ». That’s the aim of Forest Nights!

Discover the Henrys wood (located between Neufchâteau and Liffol-le-Grand), which will be animated by stands and guided walks.

On the program:

– friday June 9 :

* from 10:00 pm to 12:00 am – guided night walk « Between the trees and the shadows »

– saturday June 10 :

*11:00 am to 12:00 pm – tour What is a forest? Discovering the ecosystem

*2:00 pm to 3:30 pm – 4 parallel lectures to choose from according to your interests!

*3:30 pm to 5:00 pm – 4 parallel lectures to suit your interests!

*5:00 pm to 6:30 pm – 4 parallel conferences to suit your interests!

*10:00 pm to 12:00 am – « Between the trees and the shadows » guided night stroll

– sunday June 11 :

*11:00 am to 12:00 pm – tour What is a forest? Discovering the ecosystem and disappearing woodworking trades

*2:00 pm to 3:30 pm – 4 parallel lectures to choose from according to your interests!

*3:30 pm to 5:00 pm – 4 parallel lectures to suit your interests!

*5:00 pm to 6:30 pm – 2 parallel lectures to suit your interests!

We recommend that you wear appropriate clothing: walking shoes, hat, long sleeves (ticks and processionary caterpillars may be present).

A flashlight is also recommended for the night walk.

More information on nuitdesforets.com

« Hablar del bosque. Destacar su importancia para nuestra sociedad, ya sea en términos de madera, puestos de trabajo o su papel esencial en el paisaje y la biodiversidad ». Ese es el objetivo de las Noches del Bosque

Descubra el bosque de Henrys (situado entre Neufchâteau y Liffol-le-Grand), que estará animado por stands y paseos guiados.

En el programa:

– viernes 9 de junio :

* de 22.00 a 24.00 h – paseo nocturno guiado « Entre los árboles y las sombras »

– sábado 10 de junio :

*de 11.00 a 12.00 h – ¿Qué es un bosque? Descubrir el ecosistema

*14.00 a 15.30 h – ¡4 charlas paralelas a elegir según sus intereses!

*15.30 a 17.00 h – ¡4 charlas paralelas a elegir según sus intereses!

*17.00 a 18.30 h – ¡4 charlas paralelas a elegir según sus intereses!

*de 22.00 a 24.00 h – Paseo nocturno guiado « Entre los árboles y las sombras »

– domingo 11 de junio :

*de 11.00 a 12.00 h – ¿Qué es un bosque? Descubrir el ecosistema y los oficios de la madera en vías de desaparición

*14:00 a 15:30 – 4 conferencias paralelas a elegir según sus intereses

*15.30 a 17.00 h – ¡4 charlas paralelas a elegir según sus intereses!

*¡17.00 a 18.30 h – 2 charlas paralelas a elegir según sus intereses!

Le recomendamos que lleve ropa adecuada: calzado para caminar, sombrero, manga larga (puede haber garrapatas y orugas procesionarias).

También se recomienda una linterna para el paseo nocturno.

Más información en nuitdesforets.com

« Über den Wald sprechen. Seine Bedeutung für unsere Gesellschaft hervorheben, ob es sich nun um Holz, Arbeitsplätze oder seine wesentliche Rolle für die Landschaft und die biologische Vielfalt handelt. Das ist das Ziel der Waldnächte!

Entdecken Sie den Henrys-Wald (zwischen Neufchâteau und Liffol-le-Grand gelegen), der mit Ständen und kommentierten Spaziergängen belebt wird.

Auf dem Programm stehen:

– freitag, 9. Juni :

* von 22.00 bis 00.00 Uhr – kommentierter Nachtspaziergang « Zwischen Bäumen und Schatten »

– samstag, den 10. Juni :

*von 11.00 bis 12.00 Uhr – Besichtigung Was ist ein Wald? Auf der Entdeckung des Ökosystems

*von 14:00 bis 15:30 Uhr – 4 parallele Vorträge, die Sie nach Ihren Interessen auswählen können!

*15.30 bis 17.00 Uhr – 4 parallele Vorträge, die Sie nach Ihren Interessen auswählen können!

*von 17:00 bis 18:30 Uhr – 4 parallele Vorträge, die Sie nach Ihren Interessen auswählen können!

*von 22:00 bis 00:00 Uhr – kommentierter Nachtspaziergang « Zwischen Bäumen und Schatten »

– sonntag, den 11. Juni :

*von 11.00 bis 12.00 Uhr – Besichtigung Was ist ein Wald? Auf der Entdeckung des Ökosystems und der verschwundenen Holzberufe

*von 14:00 bis 15:30 Uhr – 4 parallele Vorträge, die Sie nach Ihren Interessen auswählen können!

*von 15:30 bis 17:00 Uhr – 4 parallele Vorträge, die Sie nach Ihren Interessen auswählen können!

*von 17:00 bis 18:30 Uhr – 2 parallele Vorträge, die Sie nach Ihren Interessen auswählen können!

Es wird empfohlen, angemessene Kleidung zu tragen: Wanderschuhe, Hut, lange Ärmel (Zecken und Prozessionsraupen möglich).

Für die Nachtwanderung empfiehlt es sich außerdem, eine Taschenlampe mitzunehmen.

Weitere Informationen unter nuitdesforets.com

Mise à jour le 2023-06-03 par OT DE L’OUEST DES VOSGES