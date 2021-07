Bois-Guilbert Rétro, 12ème édition Bois-Guilbert, 22 août 2021, Bois-Guilbert.

Bois-Guilbert Rétro, 12ème édition 2021-08-22 – 2021-08-22

Bois-Guilbert Seine-Maritime Bois-Guilbert

Chaque année, une centaine de véhicules anciens et de prestige sont présentés autour des sculptures et du château, à l’occasion d’une journée d’une belle convivialité, où passionnés de voitures, d’art et de jardin échangent naturellement.

Occasion de découvrir également le Jardin et les Expositions temporaires.

Buvette associative sur place (sandwiches, desserts, café thé et boissons).

Inscription obligatoire pour exposer son véhicule (gratuit)

Précisions sur la site internet du jardin

jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr +33 2 35 34 86 56 http://www.lejardindessculptures.com/

