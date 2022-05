Bois flotté & photographies Bréhal, 9 mai 2022, Bréhal.

Christine et Jean-Yves Desfoux, les 2 artistes-créateurs de “L’atelier les 4 Routes” à Bricqueville Sur Mer s’exposent pendant un mois au bar restaurant “La Vigie” de Saint Martin de Bréhal. Christine trouve son inspiration sur notre littoral avec les éléments marins et réalise ses oeuvres à partir de bois flottés et de bois d’épaves. Jean-Yves son mari photographe, présente lui une exposition de tirages Noir et Blanc : des portraits des artistes de la rue des juifs et la Haute Ville à Granville.

atelierles4routes@orange.fr +33 6 28 23 94 67 http://www.atelierles4routes.com/

