Bois et Vallées Hodeng-Hodenger, 19 juin 2022, Hodeng-Hodenger.

Bois et Vallées Hodeng-Hodenger

2022-06-19 – 2022-06-19

Hodeng-Hodenger Seine-Maritime Hodeng-Hodenger

Rendez-vous incontournable pour les vététistes et les randonneurs. Plusieurs parcours VTT proposés : 15km, 30km, 45km et 60km et une randonnée pédestre de 10km au départ de Hodeng-Hodenger. Ravitaillement offert, restauration et fête de la musique.

Rendez-vous incontournable pour les vététistes et les randonneurs. Plusieurs parcours VTT proposés : 15km, 30km, 45km et 60km et une randonnée pédestre de 10km au départ de Hodeng-Hodenger. Ravitaillement offert, restauration et fête de la musique.

+33 6 35 21 47 26 https://www.boisetvalleesvtt.com/?fbclid=IwAR3btaSbXOdgErX2H5j-d-tFfgANjY5hqyHRbmkPIo5h65pxZ1sSlxP_2Xs

Rendez-vous incontournable pour les vététistes et les randonneurs. Plusieurs parcours VTT proposés : 15km, 30km, 45km et 60km et une randonnée pédestre de 10km au départ de Hodeng-Hodenger. Ravitaillement offert, restauration et fête de la musique.

Hodeng-Hodenger

dernière mise à jour : 2022-02-21 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS ET DE L’ANDELLE