Calvados À l’occasion de l’exposition Woodlife Sweden, et dans le cadre du festival Les Boréales, Le Pavillon propose une conférence avec l’architecte suédois Oskar Norelius, sur l’usage renouvelé du bois dans l’architecture contemporaine et le design.

Oskar Norelius est un architecte partenaire de White, l’entreprise leader de l’architecture en Scandinavie. Il a notamment contribué à la création du Sra Culture Centre à Skelleftea, un bâtiment en bois de vingt étages au bilan environnement positif – pour lequel il a remporté le prix international de l’architecture en bois en 2022. Oskar Norelius travaille actuellement sur le quartier Kimmel à Riga, contribuant entre autres à transformer une ancienne brasserie en pôle culturel et à créer 35 000m2 de bureaux en bois.

Gratuit, sur inscription sur Hello Asso. L’exposition Woodlife Sweden est présentée du 9 novembre 2022 au 26 février 2023 au Pavillon. Entrée libre et gratuite, du mercredi au dimanche, 13h-19h (fermeture le 11 novembre et pendant les vacances de Noël).

Photo © Antonio Navarro À l’occasion de l’exposition Woodlife Sweden, et dans le cadre du festival Les Boréales, Le Pavillon propose une conférence avec l’architecte suédois Oskar Norelius, sur l’usage renouvelé du bois dans… inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-17-11-rencontre-bois-et-architecture-en-suede-avec-oskar-norelius Presqu’ïle de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

