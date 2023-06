Balade sonore au Bois du Temple Bois du Temple Clichy-sous-Bois, 21 juin 2023, Clichy-sous-Bois.

Balade sonore au Bois du Temple Mercredi 21 juin, 17h30 Bois du Temple gratuit, pas besoin de s’inscrire

Restitution du projet « Dialogues sonores aux Bois du Temple »

Cette année, en partenariat avec le bailleur social Toit & Joie, Décor Sonore co-écrit une promenade sonore avec un groupe d’habitant·es du quartier Bois du Temple à Clichy-sous-Bois (93).

D’avril à juin 2023, les participant·es s’initient à différentes pratiques artistiques : prise de son, « Soundpainting » ou encore « orchestre d’instruments domestiques ». En juin, les éléments sonores produits durant ces ateliers seront intégrés à une balade sonore publique, gratuite et ouverte à toutes et tous.

RDV le mercredi 21 juin à 17h30 pour cette restitution joyeuse et sonore !

Dans le cadre des festivals Regard neuf 3 et Au-delà des Toits.

Bois du Temple 1 allée du Rouaillier Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

Décor Sonore