Loire-Atlantique Soirée Moule/saucisse frite et crêpe Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, 27 juillet 2023, Le pouliguen. Soirée Moule/saucisse frite et crêpe Jeudi 27 juillet, 18h30 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Entrée libre: 0 Une soirée moules frites et saucisses frites , avec possibilité de se désaltérer au bar.

Un stand crêpes est aussi sur place. Ambiance festive et chaleureuse.

Organisée par l'Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »

