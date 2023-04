OPEN PLUS – Tournoi de basket 3×3 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, 27 mai 2023, Le pouliguen.

OPEN PLUS – Tournoi de basket 3×3 27 – 29 mai Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Public

En plus de la compétition officielle, des séances de basket santé et baskeTonik seront ouvertes à tous.

Organisé par le comité de Basket 44, l’EMBC (Espérance Mouette Basket Club) en partenariat avec la ville du Pouliguen et la Ligue des Pays de la Loire de Basketball.

GRATUIT

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen
Le pouliguen
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

2023-05-29T09:00:00+02:00 – 2023-05-29T19:00:00+02:00

JEUNESSE SPORT