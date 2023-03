Chasse aux œufs Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Chasse aux œufs Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, 10 avril 2023, Le pouliguen. Chasse aux œufs Lundi 10 avril, 10h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Participation: 0 Lundi 10 avril de 10h00 à 12h00, pour les plus petits (2/5 ans) la chasse aux oeufs traditionnelle se passera dans le bois avec les mascottes Pan Pan, Cocotte et Bourdon. – En échange du pack d’oeufs des 4 couleurs, un paquet de chocolat vous sera remis – Lors de cette chasse aux oeufs des personnages animeront la journée Pour les enfants de 2 à 5 ans (rendez-vous au chalet dans le bois – rue Pierre 1er de Serbie). (En partenariat avec l’OMCL et la ville du Pouliguen) PRIX DES PLACES Gratuit RÉSERVATIONS

PRIX DES PLACES Gratuit RÉSERVATIONS

Aucune réservation n'est nécessaire

06 86 87 03 53
06 71 21 60 30
cmdflepouliguen@gmail.com
http://cmdflepouliguen.fr
https://www.labaule-guerande.com/chasse-aux-oeufs-le-pouliguen.html

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T12:00:00+02:00

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T12:00:00+02:00 FAMILLE LOISIRS

