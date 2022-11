Cyclocross Ufolep Bois du Grand Tressan Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Cyclocross Ufolep Bois du Grand Tressan, 18 décembre 2022, Lormont. Cyclocross Ufolep Dimanche 18 décembre, 13h30 Bois du Grand Tressan

Tout public – gratuit

COURSE adultes licenciés organisée par la Roue lormontaise cyclo-club. Bois du Grand Tressan 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.cd.ufolep.org/gironde »}] À partir de 13h30, courses féminines/jeunes licenciés et initiations gratuites VTT pour les 4 / 12 ans

À 15 h (Grand Prix de la Ville de Lormont). www.cd.ufolep.org/gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T13:30:00+01:00

2022-12-18T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Bois du Grand Tressan Adresse 33310 Lormont Ville Lormont Age maximum 99 lieuville Bois du Grand Tressan Lormont Departement Gironde

Bois du Grand Tressan Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Cyclocross Ufolep Bois du Grand Tressan 2022-12-18 was last modified: by Cyclocross Ufolep Bois du Grand Tressan Bois du Grand Tressan 18 décembre 2022 Bois du Grand Tressan Lormont Lormont

Lormont Gironde