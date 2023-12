Les rapaces nocturnes Bois du Broustic Andernos-les-Bains, 1 mars 2024, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Deux espèces de rapaces nocturnes sont présentes sur la commune, l’Effraie des clochers et la chouette hulotte.

Partez à leur rencontre en compagnie de la LPO et tentez de les observer lors d’une animation nocturne.

Bois du Broustic et déambulation vers le cimetière.

Places limitées à 20-25 personnes..

Bois du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



