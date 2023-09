ATELIER DANSE ‘ENCORPS DEHORS’ bois du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc, 16 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

En plein été indien, l’association BALLANDO vous propose un atelier danse libre et mouvement somatique.

Nous vous emmènerons dans un espace d’expérimentation, comme pour prolonger l’été. L’atelier est ouvert à tous, aucun niveau n’est prérequis..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 15:00:00. EUR.

bois du Bouchet https://goo.gl/maps/gcUtEG1BKaaRq1qy8

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In the middle of Indian summer, the association BALLANDO offers a free dance and somatic movement workshop.

We will take you to a space of experimentation, as if to extend the summer before returning.

The workshop is open to all, no level is required.

En pleno verano indio, la asociación BALLANDO propone un taller gratuito de danza y movimiento somático.

Te llevaremos a un espacio de experimentación, como para prolongar el verano. El taller está abierto a todos, no se requiere ningún nivel.

Mitten im Indian Summer bietet der Verein BALLANDO einen Workshop für freien Tanz und somatische Bewegung an.

Wir nehmen Sie mit in einen Raum des Experimentierens, wie um den Sommer zu verlängern. Der Workshop ist offen für alle, es gibt keine Vorkenntnisse.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc