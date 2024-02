Bois Diable Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, vendredi 22 mars 2024.

Bois Diable Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

À 19h.

Durée 50min.

Lecture

Cette fable surréaliste retrace l’histoire d’une femme qui apprend le décès de son père au Congo. Lors de la veillée funèbre au pays, son esprit cartésien se heurte à une culture et des croyances qu’elle avait jusque-là ignorées. Elle plonge dans un univers peuplé d’esprits et de prophéties anciennes.

En quête de réponses, elle traverse l’océan Atlantique jusqu’en Guyane, où l’arbre Bois diable chuchote des histoires sans âge et où les esprits malins, les Baclou, sillonnent les faubourgs de Cayenne à visage découvert…

Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesfrancophonies.fr

L’événement Bois Diable Festival les Zébrures du Printemps Limoges a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Limoges Métropole