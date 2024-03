Bois diable CCM Jean Gagnant Limoges, vendredi 22 mars 2024.

Bois diable Texte et direction de lecture Alexandra Guénin Vendredi 22 mars, 19h00 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Début : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Lecture

Résidence Découvertes / Vers la scène 2024

Cette fable surréaliste retrace l’histoire d’une femme qui apprend le décès de son père au Congo. Lors de la veillée funèbre au pays, son esprit cartésien se heurte à une culture et des croyances qu’elle avait jusque-là ignorées. Elle plonge dans un univers peuplé d’esprits et de prophéties anciennes. En quête de réponses, elle traverse l’océan Atlantique jusqu’en Guyane, où l’arbre Bois diable chuchote des histoires sans âge et où les esprits malins, les Baclou, sillonnent les faubourgs de Cayenne à visage découvert…

Du Congo à la Guyane en passant par l’Europe, Bois diable ambitionne de créer un pont par- delà l’Atlantique. La pièce met en lumière une histoire et des liens culturels immatériels qui unis sent les descendants d’Afrique avec leur terre originelle en empruntant à l’imaginaire spi-rituel du Congo et de la Guyane, dont les prati-ques magiques sont porteuses de la mémoire de cette violente séparation.

Alexandra Guénin est une actrice, autrice et metteuse en scène, née en Guyane, et ayant vécue dans de nombreux pays. En 2016, alors au Congo, elle fonde la compagnie Théâtre À La Carte dans le but de promouvoir des formes artistiques. Son association produit, met en scène et diffuse des spectacles, participe à de nombreux festivals nationaux et internationaux et contribue au dynamisme de la scène artistique locale, notamment en direction de la jeunesse.

Avec Hector Cambionnat, Samy Cantou, Nils Farré, Amer Ghaddar, Chahna Grevoz, Anna Mazzia, Barthelemy Pollien, Baptiste Thomas (élèves de l’École supérieure de théâtre de l’Union)

En partenariat avec l’ESTU

Lectures dans les collèges inscrites dans le parcours laïque et citoyen du département de la Haute-Vienne

Lecture accessible aux personnes aveugles et malvoyantes

Prédominance du texte sur la scénéographie

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Christophe Péan