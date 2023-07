Balade crépusculaire Bois des Sources (rdv précisé à l’inscription) Le Haillan, 13 juillet 2023, Le Haillan.

Balade crépusculaire Jeudi 13 juillet, 19h30 Bois des Sources (rdv précisé à l’inscription) Gratuit – Réservation obligatoire

Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et laissez vous surprendre par l’activité crépusculaire du petit peuple des bois… Venez découvrir ou redécouvrir le bois des sources, aux sons et aux couleurs du crépuscule à la rencontre de sa flore et de sa faune.

Gratuit – Pour adultes et enfants à partir de 6 ans – Inscription obligatoire

Prévoir chaussures de marche & tenue adaptée à la météo (vêtements couvrants ou spray anti-moustiques recommandés)

Renseignements et inscription : juliette.anglade@cistude.org

En partenariat avec la ville du Haillan

Lieu : Bois des Sources, Le Haillan

Bois des Sources (rdv précisé à l’inscription) Bois des sources, le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « juliette.anglade@cistude.org »}] [{« link »: « mailto:juliette.anglade@cistude.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:30:00+02:00 – 2023-07-13T21:30:00+02:00

2023-07-13T19:30:00+02:00 – 2023-07-13T21:30:00+02:00

nature balade

Carine Lecœur – Cistude Nature