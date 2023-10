Balade « La nature la nuit » Bois des Sources du Peugue Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Balade « La nature la nuit » Bois des Sources du Peugue Pessac, 19 octobre 2023, Pessac. Balade « La nature la nuit » Jeudi 19 octobre, 20h00 Bois des Sources du Peugue Sur inscription Alors que certains se préparent à dormir tranquillement sur leurs perchoirs ou dans leurs repères, d’autres commencent seulement à s’activer. Rapaces, chauves-souris, crapauds, insectes et autres renards débutent leur partie de chasse.

Tous les sens en éveil, mais partiellement privés de notre vue, allons à la rencontre de ces créatures de la nuit ! Bois des Sources du Peugue 58 avenue du port aérien pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bourgailh-pessac.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

