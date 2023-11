3ème édition : Plante ta forêt ! Bois des Naix Bourg-de-Péage, 25 novembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Après deux éditions (2021 et 2022) couronnées de succès où près de 2500 pieds d’arbres et arbustes avaient été plantés par les Péageois volontaires aux Bayannins et aux Tordières, “Plante ta forêt” revient le 25 novembre prochain (10h30- 12h30) !.

2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 12:30:00. .

Bois des Naix Entrée côté cimetière, en bas des escaliers)

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After two successful editions (2021 and 2022) in which nearly 2,500 trees and shrubs were planted by Peage volunteers in the Bayannins and Tordières areas, « Plant Your Forest » is back on November 25 (10:30 a.m. to 12:30 p.m.)!

Tras dos exitosas ediciones (2021 y 2022) en las que los voluntarios de Peage plantaron casi 2.500 árboles y arbustos en Les Bayannins y Les Tordières, ¡vuelve Plant Your Forest el 25 de noviembre (de 10.30 a 12.30)!

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben (2021 und 2022), bei denen fast 2500 Bäume und Sträucher von freiwilligen Peagern in Bayannins und Tordières gepflanzt wurden, kehrt ?Plante ta forêt? am 25. November (10:30-12:30 Uhr) zurück!

Mise à jour le 2023-11-14 par Valence Romans Tourisme