Oise Clean & Collect aux Genoux blancs Bois des genoux blancs 91360 Villemoisson sur Orge Montagny-en-Vexin, 11 septembre 2023, Montagny-en-Vexin. Clean & Collect aux Genoux blancs Lundi 11 septembre, 10h00 Bois des genoux blancs 91360 Villemoisson sur Orge Dans le cadre d’Essonne Verte Essonne Propre, nous organisons notre opération Clean & Collect, ramassage des déchets au Bois des Genoux blancs à Villemoisson sur Orge, le Samedi 16 Septembre de 10 heures à 12 heures.

Rendez-vous en bas de la rue des Carrières à Villemoisson devant le bois.

La participation est gratuite et sans inscription.

Nous distribuerons des gants, des sacs poubelle et des rafraichissements.

Venez nombreux! Bois des genoux blancs 91360 Villemoisson sur Orge Rue des carrières Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T10:00:00+02:00 – 2023-09-11T12:00:00+02:00

