Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00 En compagnie des bénévoles ornithologues, apprenez à reconnaître les oiseaux présent à la mangeoire, mais aussi comment les nourrir en hiver..

Rendez-vous fixé à l’observatoire du Bois des Gâts. EUR.

Bois des Gâts

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

