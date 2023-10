Randonnées de l’amicale laïque des aînés Bois des Crozes et de la Maillerie Terjat, 31 octobre 2023, Terjat.

Terjat,Allier

Deux itinéraires seront proposés dans le bois des Crozes et de la Maillerie. Le premier fera moins de 3 km, quant au plus long il sera de 6,7 km entièrement en forêt. Les sentiers parcourus peuvent parfaitement convenir aux enfants accompagnés..

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

Bois des Crozes et de la Maillerie Les Crozes

Terjat 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Two routes will be proposed in the Crozes and Maillerie woods. The first is less than 3 km long, while the longer route is 6.7 km, entirely in the forest. These trails are ideal for accompanied children.

Habrá dos rutas en los bosques de Crozes y Maillerie. El primero será de menos de 3 km, mientras que el recorrido más largo será de 6,7 km íntegramente en el bosque. Estos recorridos son ideales para ir acompañado de niños.

Es werden zwei Routen durch die Wälder von Crozes und Maillerie angeboten. Die erste Route ist weniger als 3 km lang, während die längere Route 6,7 km lang ist und vollständig durch den Wald führt. Die Wege sind auch für Kinder mit Begleitung geeignet.

Mise à jour le 2023-10-28 par OTI Vallée du Coeur de France