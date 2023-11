Noël magique 2023 – Le Royaume des nounours bois des aulnes 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 16 décembre 2023, La baule escoublac.

Noël magique 2023 – Le Royaume des nounours 16 décembre 2023 – 7 janvier 2024 bois des aulnes 44500 La baule escoublac Entrée libre: 0

Traditionnellement, Noël magique investit le Bois des Aulnes pour émerveiller petits et grands avec ses fééries de Noël. Le Bois des Aulnes de La Baule se transforme en cette fin d’année en un incroyable Noël au royaume des nounours. C’est dans ce lieu magique que les nounours de la forêt enchantée préparent Noël et confectionnent les cadeaux… Au fil de la déambulation, de saynète en saynète, animée d’automates sympathiques, le visiteur s’immerge dans la magie de Noël.

bois des aulnes 44500 La baule escoublac bois des aulnes 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/noel-magique-2023-le-royaume-des-nounours-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T21:00:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE