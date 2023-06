Les petits théâtres du mardi Bois des aulnes 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 25 juillet 2023, La baule escoublac.

Les petits théâtres du mardi 25 juillet – 8 août, les mardis Bois des aulnes 44500 La baule escoublac Entrée libre: 0

Spectacles pour enfants au parc du bois des Aulnes, tous les mardis. Entrée libre.

Bois des aulnes 44500 La baule escoublac Bois des aulnes 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-petits-theatres-du-mardi-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T18:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00

2023-08-08T18:00:00+02:00 – 2023-08-08T19:00:00+02:00

CULTURE JEUNESSE